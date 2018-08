Nomina Di Micco presidente Urban Center: i consiglieri Gallese e Carpineta presentano interrogazione

Avezzano. I consiglieri Gianfranco Gallese e Cristian Carpineta hanno inviato una interrogazione a risposta orale al presidente del Consiglio Comunale di Avezzano, incentrata su due quesiti fondamentali. Nel primo chiedono “chiarimenti su quali sono stati i criteri di questa amministrazione nel nominare Di Micco presidente dell’Urban Center, struttura super partes, quindi apolitica, mentre Di Micco è impegnato politicamente con l’Udc, ha ricoperto cariche politiche con la precedente amministrazione e di assessore in quella attuale, quindi non assicura imparzialità nei confronti di cittadini e di associazioni”. Nel secondo quesito Gallese e Carpineta chiedono “quali sono le motivazioni che giustificano la sostituzione del dottor Domenico Barbati, professionista noto e stimato, da sempre impegnato nel mondo dell’associazionismo no profit e del volontariato e che aveva ricevuto consenso unanime di tutti. “Evidentemente la nomina rientra nella logica della cambiale politica pagata e che naturalmente non si giustifica come già affermato dai due consiglieri Aratari e Pierleoni,, come atto di sacrificio compiuto per il bene della città. La sostituzione del dottor Barbati, valido e riconosciuto professionista, con Di Micco, quindi, è da considerarsi semplicemente inopportuna”.

