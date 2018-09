Grandi nomi per la nuova stagione del teatro dei Marsi, da Argentero a Cristicchi. Ecco tutte le novità

Avezzano. Quattordici spettacoli di prosa e quindici di musica con grandi artisti del calibro di Simone Cristicchi, Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Luca Argentero ma anche la PFM e Alice.

Ecco tutte le novità della nuova stagione musicale e di prosa del teatro dei Marsi di Avezzano che si preannuncia ricca di novità e nomi importanti.

“Abbiamo deciso di puntare molto su queste due stagioni e soprattutto sul teatro investendo di più, circa il 40 per cento, per creare un’offerta importante”, ha spiegato il primo cittadino, Gabriele De Angelis, “abbiamo rivisto leggermente il costo degli abbonamenti, che in ogni caso restano al di sotto della media degli altri teatri italiani. Ringrazio Lino Guanciale che a titolo gratuito si è impegnato tanto per questo teatro e per la sua città. Un plauso va anche al maestro Massimo Coccia che tutti conoscete per le sue iniziative nella città. È per noi una garanzia di qualità con eventi sempre di livello”.

Una stagione di prosa che prenderà il via il 23 ottobre con lo spettacolo “Macbettu” di Alessandro Serra, tratto dal “Macbeth” di William Shakespeare e terminerà sabato 4 maggio con lo spettacolo interpretato da Luca Argentero, con la regia di Edoardo Leo, “È questa la vita che sognavo da bambino”.

Nomi importanti anche per la stagione musicale che inizierà domenica 7 ottobre con la performance di Alice che canterà De Gregori, Dalla, Battiato, Battisti e De Andrè. Chiuderà la stagione musicale il 29 marzo la “PFM canta De Andrè“.

Tra le superstar della nuova stagione teatrale anche Ale e Franz, che proporranno con “Nel nostro piccolo”, uno spettacolo di intrattenimento dedicato a Gaber e Iannacci.

Grande attenzione riservata anche a Edoardo Leo, richiestissimo dagli abbonati del teatro, che porterà “È questa la vita che sognavo da bambino”, uno spettacolo che porta la sua firma e che sarà interpretato da Luca Argentero, oltre il suo spettacolo “Ti racconto una storia”, scritto e interpretato dall’attore romano.

Tra gli spettacoli di intrattenimento anche quello di Biagio Izzo, che porta con “I fiori del latte” uno spettacolo di denuncia sulla Terra dei Fuochi.

“Sono due i nuovi metodi di acquisto“, ha dichiarato Lino Guanciale che ha presentato nel dettaglio gli spettacoli previsti per la nuova stagione teatrale, anticipando ulteriori novità. “Ci saranno novità anche sugli acquisti degli abbonamenti”, ha affermato l’attore, “si potrà acquistare un abbonamento che prevede l’acquisto degli 8 spettacoli di prosa e 4 di intrattenimento, o comprare l’abbonamento per i soli 8 spettacoli di prosa”.