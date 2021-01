Noleggio: Idio Ridolfi & figli ci spiega quali sono i vantaggi

Nel campo delle macchine e attrezzature per l’edilizia, di cui Idio Ridolfi & figli rappresenta un punto di rifermento nell’intero centro Italia, questo moderno fenomeno è presente nella formula del noleggio, anche per più mesi.

Il team dell’azienda marsicana, con sede operativa in via Sandro Pertini 169 ad Avezzano, ci spiega quali sono i benefici di una tale pratica, di cui ne ha ormai fatto un caposaldo tra i numerosi servizi che vengono offerti ai clienti.

I vantaggi del noleggio:

Bilancio

Il noleggio , soprattutto quello di estesa durata, permette di non “appesantire” il bilancio delle aziende che decidono di usufruire di un determinato macchinario anche per un lungo periodo di tempo. Ciò permette a grandi e piccole realtà di essere più patrimonialmente flessibili e, di conseguenza, valutare altri investimenti.

Assistenza in cantiere

Il bene noleggiato resta di proprietà di Idio Ridolfi & figli e la manutenzione rimane a carico dell’azienda noleggiatrice stessa. Quest’ultima, infatti, si recherà direttamente in cantiere nel caso in cui si necessiti di un intervento di manutenzione del macchinario, a meno che non si tratti ovviamente di guasti più seri che necessitano assistenza in officina.

Garanzia per cinque anni

Gran parte della flotta delle nuove macchine di Idio Ridolfi & figli è coperta da una garanzia che dura cinque anni. Questo consente di rimanere sicuri anche nel caso in cui si dovesse incombere in qualche danno.

Controllo satellitare

Tutte le macchine della flotta noleggio della Idio Ridolfi e Figli sono dotate di sistema satellitare con possibilità di geofencing, una tranquillità per chi desidera monitorare il proprio lavoro ed essere tranquillo nei momenti in cui il cantiere è incustodito.

Promozione per l’acquisto

Nel caso si voglia acquistare poi un macchinario nuovo dalla stessa azienda, il cliente che ha usufruito del noleggio riceverà un trattamento personalizzato.

“Il noleggio”, ha dichiarato Francesca Ridolfi, “rappresenta una grande opportunità per le imprese. Soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando. Risulta particolarmente utile, ad esempio, anche per quelle realtà che si occupano di diversi settori e quindi hanno l’opportunità di ottenere commesse con varie tipologie di lavori. Il noleggio permette loro infatti di garantire esecuzioni diverse, senza dover necessariamente acquistare dei macchinari o delle attrezzature che dopo la realizzazione richiesta potrebbero non essere più utilizzati”.

