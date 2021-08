Noemi porta al Festival di Tagliacozzo il suo Metamorfosi Tour, doppio appuntamento musicale

Tagliacozzo. Doppio appuntamento musicale, domani alle 18,30 e alle 21,30, nel monumentale chiostro di San Francesco a Tagliacozzo, nella cornice del Festival, per il “Metamorfosi Tour” di Noemi.

La cantante, fortemente voluta dal direttore artistico Jacopo Sipari, con il quale aveva già lavorato in precedenza, fa tappa nella rassegna abruzzese carica dei suoi pezzi più famosi, da “Glicine” a “Sono Solo Parole”. Un concerto unico che arricchisce la fitta programmazione del Festival Internazionale di Mezza Estate.

Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti , è divenuta nota nel 2009 in seguito alla partecipazione alla seconda edizione italiana di X Factor, nella quale, pur non vincendo, risultò la cantante di maggior successo, firmando successivamente un contratto con l’etichetta discografica Sony Music.

Ha partecipato a sei Festival di Sanremo: nel 2010 con “Per tutta la vita”, vincitore di un Sanremo Hit Award, nel 2012 con “Sono solo parole”, classificandosi al terzo posto, nel 2014 con “Un uomo è un albero” e “Bagnati dal sole”, che le hanno fruttato un Telegatto di Sanremo Social, nel 2016 con il brano “La borsa di una donna”, nel 2018 con “Non smettere mai di cercarmi” e nel 2021 con “Glicine”.

Nel 2012 è stata scelta dalla Walt Disney per comporre la colonna sonora italiana del film d’animazione Ribelle – The Brave con i brani “Il cielo toccherò” e “Tra vento ed aria”. La sua particolare timbrica vocale è stata anche oggetto di lusinghiere considerazioni da parte di alcuni psicologi di università inglesi e canadesi.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, inclusi cinque Wind Music Awards, cinque Premi Roma Videoclip, due Premi Lunezia, un Premio TV – Premio regia televisiva e un Nastro d’argento Speciale per l’interpretazione della canzone Domani è un altro giorno, oltre a varie candidature ai World Music Award, ai TRL Awards, all’OGAE, al Nastro d’argento nella categoria Migliore canzone originale per il brano Vuoto a perdere, ed una al Premio Amnesty International Italia per il brano Amen. Il 21 giugno 2017, nel giorno della Festa della musica, Noemi è entrata nei Guinness dei primati per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore.

“Come i nostri affezionati sanno”, dice Jacopo Sipari, “l’obiettivo di questo Festival è offrire una programmazione che faccia dell’eleganza il suo valore aggiunto. Noemi è questo. Una gran Signora della musica italiana dotata di immensa classe e stile. Lavorare con Lei è un vero piacere. Siamo davvero tutti estremamente felici di averla nostra ospite per un concerto che resterà nel cuore di tutti”.

Il Festival continua con la musica d’autore di Fabio Concato & Paolo di Sabatino Trio il 12 agosto, Roberto Molinelli e ISA con il concerto sulle musiche dei Queen il 13 agosto e Tosca con Morabeza il 14.