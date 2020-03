No del comitato al trasferimento del mercato in centro: le strade strette costringono le persone a stare vicine, non è il momento

Avezzano. Una petizione per dire no allo spostamento del mercato al centro di Avezzano per combattere la lotta al coronavirus. La disposizione dell’attuale amministrazione comunale di Avezzano di spostare il mercato del sabato in strade più strette, dopo i recenti sviluppi riguardo alla diffusione del contagio da Coronavirus, appare ancora più discutibile. Il comitato si schiera contro lo spostamento del mercato in centro, soprattutto in merito all’emergenza del Coronavirus che sta colpendo l’Italia intera.

“In barba a tutte raccomandazioni da parte degli organi ufficiali per la tutela della salute dei cittadini, è stata fatta una scelta che renderà molto difficile mantenere le distanze di sicurezza per contrastare la propagazione dell’infezione”, si legge nella nota del comitato, “le vie designate per collocare il mercato a piazza Torlonia sud, infatti, oltre a presentare serie criticità per il passaggio dei mezzi di soccorso per via delle dimensioni ridotte, si affolleranno più facilmente e dovranno essere attraversate a piedi fra la calca per raggiungere zone importanti della città fra cui il parco cittadino”.

“La maggioranza degli ambulanti, inoltre, non solo proviene da fuori ma ha visitato anche altre località e, in un contesto del genere, potrebbe inconsapevolmente innalzare la soglia di rischio”, precisano, “mentre in alcune città vicine, come Sora ad esempio, il mercato è stato addirittura sospeso, ad Avezzano sono state avviate le procedure per il trasloco delle bancarelle con la collocazione di pali segnaletici nelle vie del centro”.

Proprio per ridurre il contatto diretto fra i cittadini, la petizione contro lo spostamento del mercato in centro sta utilizzando anche la nota piattaforma online change.org per la raccolta firme (http://chng.it/TRgZkVJm).

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.mercatoavezzano.it – [email protected] o sulla pagina Facebook.