Così non va. A pochi giorni dall’inaugurazione, fontana già meta di bagni e arrampicate

Avezzano. La nuova fontana di piazza Risorgimento tenta i bambini e scattano inevitabilmente i primi bagni. Un mix di curiosità e temperature miti ha spinto ieri dei ragazzi a bagnarsi i piedi nella fontana appena ristrutturata nel cuore di Avezzano. Non è stato certo un remake del celebre film La Dolce Vita di Federico Fellini con l’indimenticabile Anita Ekberg che si tuffava nella fontana di Trevi a Roma, ma più un gesto dettato dal desiderio di conoscere la temperatura dell’acqua e perchè no divertirsi un pò.

Il tutto non è passato inosservato agli occhi degli avezzanesi che immediatamente hanno immortalato la scena e diffuso sui social lo scatto accompagnato in pochi minuti da decine e decine di commenti. Sicuramente quando l’architetto Giancarlo Cardone ha ridisegnato uno dei simboli della città ha pensato alle moderne fontane che abbelliscono le piazze delle più grandi metropoli europee dove spesso si vedono i bambini correre gioiosi tra gli schizzi d’acqua.

Nonostante ciò ad Avezzano, con tutta probabilità, questo non accadrà vista anche la storicità della fontana e infatti in tanti hanno già chiesto un regolamento ferreo e se necessario anche delle multe per chi dovesse decidere di farsi un bagnetto in pieno centro.