No al trasferimento del mercato, gli ambulanti tornano a protestare. Ecco i nuovi spazi [Documento]

Avezzano. Gli ambulanti del mercato del sabato annunciano un nuovo sciopero contro l’iniziativa del comune di trasferirli nella zona nord della città, ma intanto arriva la graduatoria per la sistemazione dei banchi intorno a piazza Nardelli. Sono giorni di fuoco per i proprietari degli stand e dei food truck che ogni sabato aprono le loro attività intorno a piazza Torlonia. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gabriele De Angelis ha deciso di dislocare, in via sperimentale, il mercato nella zona nord della città creando malcontento tra gli ambulanti. Gli stand dovrebbero aprire tra piazza Nardelli, via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Kolbe già dal 13 ottobre, ma ci sono molte perplessità in merito.

Dopo lo sciopero della scorsa settimana infatti gli standisti si stanno preparando a una nuova rimostranza che ci sarà con tutta probabilità già questo sabato. Il dialogo con il Comune però sembra essere stato interrotto dal momento che il Suap, sportello unico delle attività produttive, ha continuato a lavorare per il trasferimento preparando già la graduatoria per gli stand e la convocazione per l’assegnazione dei nuovi posti. L’incontro è fissato in prima convocazione per il 8 ottobre alle 15 nella sede del Suap di piazza Castello. Verranno assegnati i primi 75 posti, mentre i restanti verranno invece conferiti nella seconda convocazione fissata per il 10. La novità è che ci saranno anche dei posteggi per i produttori agricoli. La prima graduatoria provvisoria è già stata fatta in base alle metrature di ogni stand, con gli incontri verranno poi assegnati definitivamente i nuovi posti.

Ecco il documento