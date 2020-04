No al conferimento alla discarica di Magliano dei rifiuti prodotti dai cittadini affetti da Covid-19

Magliano de’ Marsi. Niente conferimento nella discarica del Comune di Magliano de’ Marsi dei rifiuti indifferenziati prodotti dai cittadini affetti da Covid-19. In base a quanto previsto dalle normative vigenti le persone risultate positive al Coronavirus, o che stanno osservando la quarantena in casa, devono attenersi a delle regole precise per lo smaltimento dei rifiuti. Gli stessi, poi, devono rimanere fermi per un determinato periodo prima dello smaltimento.

Tecnologie ambienti e Aciam, che si occupano della gestione dei rifiuti in diversi comuni del territorio hanno comunicato al Comune di Magliano quanto stabilito dall’ordinanza 13 del 22 marzo firmata dal presidente della Regione, Marco Marsilio, e chiesto di conferire tali rifiuti attualmente in quarantena nel centro di raccolta di Celano, nell’impianto del paese. Il Comune, dal canto suo, ha rigettato però la richiesta delle due società di utilizzare per questo conferimento speciale la discarica di Magliano invitandoli ad andare a scaricare i rifiuti in località Casoni nel Comune di Chieti. Secondo il Comune di Magliano, infatti, essendoci una “soluzione alternativa” seppur a 100 chilometri dalla Marsica va utilizzata.

“L’impianto della Deco ha manifestato l’impossibilità ad accettare il flusso di rifiuti”, ha risposto l’Aciam, “riteniamo che in un momento di estrema difficoltà come quello che stiamo vivendo su tutto il territorio nazionale, regionale e provinciale per l’emergenza in atto il diniego al conferimento, manifestato con ampio ritardo e inaspettatamente, sia un ulteriore aggravio e disagio per gli utenti interessati dal sistema dedicato di raccolta, compreso quello del vostro comune”.