Nina Palmieri si vaccina ad Avezzano e ringrazia medici e infermieri

Avezzano. La campagna vaccinale in Italia oggi vede oltre 30 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid. E’ inoltre attiva da ieri la piattaforma per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione riservata ai ragazzi impegnati negli esami di maturità e dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione fino ai 16 anni, senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età. Si aspetta solo la circolare della struttura Commissariale per l’Emergenza di Francesco Figliuolo, non ancora diffusa.

Oggi di fatto tutte le Regioni stanno correndo. Rimane tuttavia il problema dell’adesione alla campagna vaccinale, che molti ancora oggi vedono con diffidenza.

A rispondere a questo scetticismo è la giornalista avezzanese Nina Palmieri, famosa per le sue vesti da inviata del programma Mediaset Le iene, che si è recata questa mattina nel centro vaccinale di Avezzano per ricevere la somministrazione. Il momento è stato immortalato con uno scatto. “È un giorno bello”, ha scritto Nina sul suo profilo instagram. “Ripetiamo tutti insieme: FUCKCOVID, #iomisonovaccinata #fuckcovid19 #centrovaccinaleaz #lavivenza #regioneabruzzo . Grazie agli infermieri, ai medici, ai farmacisti, a tutti quelli che mi hanno accolto come se fosse un giorno di festa. E in effetti lo è. #28maggio”.