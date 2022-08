Night Race Tagliacozzo, la corsa più “luminosa” d’estate nel borgo marsicano

Tagliacozzo. La gara podistica in notturna Night Race Tagliacozzo di giovedì 4 agosto è alla sua fase conclusiva in termini di preparativi.

Per quanto concerne i molteplici dettagli organizzativi, a prendersene cura è il sodalizio in loco Magic Runners a cui hanno dato supporto in ambito istituzionale la Regione Abruzzo e l’amministrazione comunale di Tagliacozzo.

Facente parte del circuito Corri La Marsica Uisp, l’ambientazione della gara è quella del centro storico tra vicoli e scalinate, più il caratteristico passaggio all’interno del Monastero di San Francesco per uno sviluppo complessivo di 9,5 chilometri per la gara competitiva (tre giri di circa 3 chilometri cadauno con partenza alle 21:00) con le pre-iscrizioni che hanno superato quota 200.

Cifre maggiori (300) per la camminata sportiva di 3,5 chilometri con start fissato alle 20:30. Sono previsti premi per i primi cinque assoluti uomini e donne, altrettanti per i migliori di categoria.

