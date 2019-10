Niente più bottiglie di plastica nelle scuole di Aielli e Cerchio, arrivano le bottigliette d’alluminio personalizzate

Aielli. Il Comune di Aielli dice no alla plastica. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco del paese, Enzo Di Natale che, d’intesa con l’amministrazione comunale di Cerchio e il sindaco Gianfranco Tedeschi, ha deciso di dire stop alle bottigliette di plastica nelle scuole. Infatti gli alunni della scuola dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di Aielli e Cerchio riceveranno in regalo delle borracce in alluminio personalizzate. Le bottiglie verranno consegnate a fine mese a tutti gli studenti e a tutto il personale scolastico di Aielli.

Un progetto, già avviato nella Marsica al liceo scientifico “Vitruvio Pollione” di Avezzano, volto a ridurre l’uso eccessivo della plastica, incrementare l’utilizzo dell’acqua del rubinetto, educare gli adulti e i più giovani alla sostenibilità ambientale e a liberarsi dalla plastica.

“È un gesto educativo e simbolico verso le nuove generazioni, uno stimolo e un sostegno per quelle buone pratiche che trovano spesso terreno fertile proprio nei più giovani”, spiega il sindaco Di Natale, “un’azione che accompagna un altro importante cambiamento, la raccolta differenziata porta a porta che è ormai in rampa di lancio. Politiche responsabili che cambieranno, in meglio, le nostre abitudini e che hanno come unico obiettivo il rispetto dell’ambiente. Lo dobbiamo ai nostri figli, il futuro è il loro”.