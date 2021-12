Niente parcheggi gratuiti ad Avezzano sotto le feste di Natale, commercianti increduli

Avezzano. Forse per la prima volta dopo anni i commercianti del centro dovranno dire addio ai parcheggi gratuiti durante il periodo natalizio.

La misura, di solito sempre attuata negli ultimi anni, prevedeva di poter disporre gratuitamente dei parcheggi a pagamento per il periodo delle feste natalizie, che di solito andava dall’otto di dicembre al dieci di gennaio. Quest’anno, nonostante siamo abbondantemente oltre quelle date, alcuni commercianti si dicono meravigliati e increduli che lo stop ai parcometri non sia ancora arrivato, una misura importante, che poteva dare una boccata d’ossigeno alle attività commerciali del centro, che vengono da un lungo e duro periodo a livello economico dovuto alle chiusure a causa pandemia. Altri invece sembrerebbero più orientati verso la “sosta di cortesia”, che favorirebbe maggiormente il ricambio dei parcheggi, ma nemmeno questa misura sembra ancora arrivata all’attenzione dell’amministrazione comunale, che non si è ancora espressa in merito in maniera ufficiale.