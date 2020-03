Niente neve e pista da sci? Nessun problema, ci si arrangia a casa e in giardino. La trovata di un marsicano (video)

Avezzano. Ormai lo abbiamo capito, in tempo di quarantena ci si arrangia come si può. Anche nel divertimento, si. Girando sui social network, poi, capita di imbattersi in video davvero divertenti in cui la nostalgia per un’attività che fino a un mese fa poteva essere svolta tranquillamente all’aperto, lascia spazio all’immaginazione allo spirito di adattamento.

Nel video di cui sotto vediamo Marco alle prese con una sciata…sui generis. Apprezzabile il tentativo di scalare la salita ripida per poi fare uno slalom lungo la rampa del garage. Livello di complessità elevato ma Marco, con indomita forza e coraggio, è andato oltre e ha raggiunto la cima più alta. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, oltre ad adottare tutte le precauzioni necessarie per fronteggiare il Coronavirus, è importante restare su con il morale e avere un atteggiamento propositivo. Bravo, Marco.