Niente linea telefonica e internet per tre mesi, l’Aeci di Avezzano in campo al fianco delle famiglie di Scurcola

Scurcola Marsicana. Dal 27 ottobre 2018 nel Comune di Scurcola Marsicana oltre 30 famiglie subivano l’isolamento totale di linea telefonica e internet. La situazione è persistita oltre il periodo natalizio. Dopo le prime segnalazioni della comunità e delle forze dell’ordine, AECI – Associazione Europea Consumatori Indipendenti Sede di Avezzano, in persona del Presidente Raffaele Aureli con la collaborazione di AECI Nazionale, dal 20 dicembre scorso si è fatta carico repentinamente del ripristino dei servizi per tutte le famiglie coinvolte. L’Associazione AECI Avezzano, presente ed attiva sul territorio da più di 3 anni, ha fornito in tale occasione supporto reale al consumatore con pronta assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutte le sedi al fine di ridurre disagi e truffe ai cittadini.

Le famiglie coinvolte nell’incresciosa vicenda, dopo 60 giorni e oltre di totale inerzia da parte delle istituzioni e delle società coinvolte, per il tramite di AECI Avezzano, hanno ottenuto il repentino ripristino delle utenze già a Gennaio in attesa della convocazione in udienza al 26 Marzo 2019 per la quantificazione dei danni subiti. Il Presidente di AECI Avezzano Raffaele Aureli commenta: “Ringrazio la comunità di Scurcola Marsicana, in particolare P.F. e M.M. per l’immediata fiducia dimostrata verso l’operato della nostra Associazione che, nell’incredulità della gente, risulta essere tanto inverosimile quanto efficiente. Invito tutte le comunità o i semplici cittadini con simili problematiche a contattare la nostra Associazione AECI Avezzano per ricevere un pronto e competente supporto”. A tutt’oggi, i cittadini di Scurcola Marsicana coinvolti si dicono contenti di aver finalmente posto fine a questa lunga ed agognata situazione