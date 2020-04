Niente focaracci per la Pietraquaria ma solo lumi alle finestre, controlli della polizia locale in città

Avezzano. Sarà una Pietraquaria diversa quella del 2020. Non ci saranno infatti i tradizionali focaracci, non ci sarà la processione e non ci saranno tutte le manifestazioni collegate alla festa patronale di Avezzano. Il commissario prefettizio, Mauro Passerotti, d’intesa con il vescovo dei Marsi, monsignor Pietro Santoro e con il comitato per i festeggiamenti della Madonna di Pietraquaria, hanno deciso di rinviare la festa a data da destinarsi e di organizzare solo una funzione religiosa in onore alla patrona.

Non ci saranno, quindi, i tradizionali focaracci di Pietraquaria. Alla luce di quanto previsto dal decreto del presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, non potranno svolgersi eventi in cui è previsto un assembramento e di conseguenza i focaracci non potranno esserci.

Il vescovo Santoro, però ha pensato di sostituirli con un lume alle finestre. Ha infatti invitato tutti a esporre una candela sul balcone o sulla finestra della propria abitazione in segno di devozione alla Madonna di Pietraquaria. Il commissario Passerotti ha già annunciato che su tutto il territorio comunale ci saranno controlli della polizia locale per evitare che possano esserci assembramenti in città.