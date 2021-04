Niente focaracci ad Avezzano per la Pietraquaria, ma luci e candele fuori alle finestre (photogallery)

Avezzano. Per il secondo anno l’emergenza sanitaria ferma i festeggiamenti in onore della Madonna di Pietraquaria. Niente focaracci per le strade di Avezzano, niente musica e niente via Crucis illuminata.

Ci sono solo lumini e candele fuori alle finestre e ai balconi delle case degli avezzanesi che simbolicamente rinnovano la tradizionale festa.

L’Abruzzo è in zona gialla da oggi, come gran parte delle regioni d’Italia, ma sono vietati assembramenti e feste in piazza. Il sindaco Gianni Di Pangrazio ha deciso di non far svolgere neanche la tradizionale fiera.

“La città di Avezzano si riaffida alla Sua Celeste Patrona”, aveva sottolineato il vescovo dei Marsi, Pietro Santoro, “invoca la Sua intercessione per ricevere da Dio i doni necessari all’oggi del suo cammino: il coraggio della fraternità, la salute spirituale e fisica, la protezione per quanti attraversano il tempo del dolore, una rinnovata semina di speranza. La festa annuale, pur non potendo essere celebrata nei suoi dati tradizionali di storia e devozione, sia da tutti vissuta con un supplemento di interiorità e preghiera”.