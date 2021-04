Niente feste o cerimonie? Torneranno presto, intanto pensate alla torta e rendetela unica!

Le torte per le cerimonie

È vero, il settore del wedding è andato giù in picchiata. In tanti, tantissimi, hanno dovuto rinviare per via dell’emergenza sanitaria, matrimoni, battesimi, cerimonie in generale.

Le feste però torneranno, presto, e ci sono tanti giovani che comunque non si sono scoraggiati, hanno fatto nascere collaborazioni, hanno perfezionato le loro attività artigianali, hanno continuato a creare.

Nel laboratorio del forno Dolce & Pane Candida di Luco dei Marsi, la giovane Candida ha deciso così di arricchire le sue torte con l’immaginazione e l’arte di Vasco Teramani, con decorazioni in pasta di zucchero e con realizzazioni uniche, fatte a mano, una ad una. Per questo, da oggi, le torte di Candida possono essere realizzate anche in misure più grandi, per cerimonie e per occasioni particolari.

Perchè non iniziare a pensare alla torta del grande evento che vi aspetta tra qualche mese? O magari iniziare a buttare giù qualche idea, qualche schizzo e disegno di come vorreste la vostra!

Le torte delle feste

Volete poi stupire i vostri bambini o la vostra persona del cuore per il suo compleanno? Anche in questo caso, avete già sotto gli occhi la scelta giusta.



Grazie a una continua ricerca di stili e prodotti del mercato alimentare e di quello degli effetti, Dolce & Pane Candida riesce a soddisfare sempre le esigenze dei propri clienti.

Tante sono state negli ultimi mesi le richieste di genitori che, seppure senza festa, hanno voluto ugualmente fa brillare gli occhi dei loro bambini con delle torte speciali. Torneranno anche le grandi torte per i compleanni di 40, 50 e tanti altri anni ancora…



E non solo torte tradizionali ma delle vere e proprie creazioni artistiche pensate e realizzate per ciascun festeggiato in modo diverso. Arriva così la torta ispirata alla squadra del cuore, quella con gli unicorni per le bambine e poi quella dei cartoni animati per i più piccoli.

Il nuovo sito internet Dolce & Pane Candida

Da oggi non solo la pagina Facebook, sempre affollata di clienti e persone che si appassionano al pane e ai dolci del forno di Luco dei Marsi, ma anche il sito internet.

È possibile seguire le storie e tutte le novità sui prodotti cliccando su www.dolceepanecandida.it

Info e prenotazioni:

0863 529275

334 7919428 (oppure manda un messaggio whatsapp).

#advertising