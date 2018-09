Niente alcolici, bevande in vetro e lattine per il concerto dei The Kolors ad Avezzano

Avezzano. Niente alcolici, bevande in vetro e lattine durante il concerto dei The Kolors ad Avezzano. Misure restrittive in città per garantire la sicurezza ai migliaia di fans che affolleranno piazza Risorgimento in occasione dell’esibizione del gruppo che ha spopolato ad Amici e al Festival di Sanremo. L’amministrazione comunale di Avezzano, che ha organizzato l’evento in piazza Risorgimento grazie anche al sostegno di diversi sponsor del territorio, ha dovuto applicare alla lettera la normativa Gabrielli che impone degli standard di sicurezza elevati per gli eventi.

Il divieto di vendita degli alcolici scatterà dalle 8 alle 24 di sabato e dalla mezzanotte alle 2 del giorno successivo. Inoltre non si potranno vendere bottiglie in vetro o lattine da consumare nell’area del concerto. Bar e attività commerciali del centro, inoltre, non potranno vendere bevande in bottiglia e contenitori in vetro da asporto. Chi non rispetterà la normativa rischierà sanzioni da 25 a 500 euro.

Ci saranno 20 camion con operatori addetti alla sicurezza sia in ingresso sia in uscita dalla piazza. Saranno due gli ingressi principali: via Marconi incrocio via Corradini e via Cataldi con incrocio a via Amendola. L’area della piazza sarà delimitata e vi si potrà accedere solo attraverso dei tornelli che apriranno alle 19. I 5mila fans che vorranno godersi il concerto sotto al palco dovranno essere controllati attraverso i metal detector, tutti gli altri potranno assistere all’evento al di fuori delle transenne. Ci saranno 40 posti riservati in prima fila ai disabili, oltre a 5 ambulanze e 20 uomini provvisti di sistemi di primo intervento e di 5 defibrillatori messi a disposizione dalla Misercordia.