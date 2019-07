L’amministrazione di Balsorano ricorda l’assessore Nico a un anno dalla sua scomparsa: sempre con noi

Balsorano. E’ passato un anno da quella tragica mattina che ha portato via Nico Mastropietro. Il giovane assessore del Comune di Balsorano è stato colpito da un ramo mentre si trovava in un bosco a lavorare. La sua prematura scomparsa ha gettato tutti nello sconforto e oggi, a distanza di un anno, l’amministrazione comunale lo ha voluto ricordare con una lettera.

“Caro Nico, quante cose avremmo da dirti, oggi più che mai, tutti giorni ci tornano in mente il tuo sorriso, la tua vitalità e allora incombono i ricordi dei meravigliosi momenti trascorsi insieme, rallegravi tutti con la tua solarità, eri sempre propositivo ed ottimista”, hanno scritto gli amministratori comunali, “il tuo modo di vivere è un esempio per tutti noi, sei stato un ragazzo umile, laborioso, tenace con tanto da insegnare per rispetto ed educazione, sani valori che sei riuscito a condividere in ogni contesto con amici giovani e adulti.

Scrivere di te, Nico, è sempre un po’ riduttivo, non ci sono parole che possano descrivere fino in fondo come sei, soprattutto è difficile per chi ti ha frequentato e conosciuto. Sei e sarai per noi, caro Nico, il ragazzo che contagiava tutti con la sua voglia di vivere, oggi vogliamo tanto pensarti sereno dovunque sia la tua dimora, con il tuo sorriso, il tuo sguardo intenso e la tua voglia di non arrenderti mai. Grazie Nico per tutto ciò che hai donato e doni a ciascuno di noi, ti porteremo sempre nei nostri cuori, assessore dalla “faccia pulita”. Ad un anno dalla tua scomparsa, con infinito affetto”.