Nevica nella Marsica, allerta della protezione civile e raccomandazioni della polstrada

Avezzano. Ci è voluto un po’, ma alla fine l’inverno è arrivato e le nevicate hanno messo in ginocchio l’entroterra abruzzese, colpendo soprattutto la Marsica e i territori vicini.

La neve ha raggiunto vette fino ai 500m, nel dorsale appenninico, mentre nel resto dell’Abruzzo si registrano piogge e forti venti, tanto che molti aerei di linea sono stati cancellati. Diversi i sindaci che hanno tempestivamente attivato il Centro operativo comunale (Coc) per far fronte alle difficoltà che ci saranno nelle prossime ore e, vista la situazione, non si escludono ordinanze da parte dei comuni interessati, per la chiusura in via straordinaria, delle scuole.

Un inverno sì tardivo, dunque, ma che sta subito mettendo in allerta tutti gli organi competenti, con protezione civile e polizia stradale pronti a fronteggiare ogni eventualità, tanto da aver già avvisato e allertato, tutti i cittadini