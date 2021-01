Neve, disagi e polemiche: gli alberi caduti bloccano la strada statale 696 per Ovindoli

Ovindoli. Alberi che si sono spezzati sotto la neve e che hanno creato disagi sulle strade. La strada statale 696 è chiusa nel tratto che da San Potito, frazione di Ovindoli, sale fino al cimitero.

A ostacolare i mezzi scanzaneve sono gli alberi che non hanno retto al peso della neve. Sono caduti e sono ancora sulla carreggiata. In quel tratto di strada sono chiusi entrambi i sensi di marcia.

Da ieri sera sul posto c’è il personale dell’Anas, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale, i carabinieri, gli agenti della polizia locale.

Le strade del paese, invece, sono state pulite dai mezzi delle ditte che hanno l’appalto del piano neve.

Si sta lavorando incessantemente ma non mancano le polemiche perché Ovindoli è nel mezzo di un parco regionale ed è una località di montagna, dove la neve non dovrebbe essere una novità.

La cittadina è stata già pesantemente danneggiata nel turismo dai decreti del governo che hanno impedito spostamenti tra le regioni e quindi anche la possibilità di raggiungere le seconde case per le vacanze, tanto che l’economia delle poche attività del paese è ormai al collasso.

Questa mattina la chiusura della strada ha impedito anche a un fornaio di raggiungere il paese per fare la prima panificazione, perché domani avrebbe potuto iniziare a rimpastare.

“Possibile che in un paese montano accada tutto questo alla prima vera neve?”, commenta il fornaio, “è incredibile che non si sia intervenuti in tempo sugli alberi e che ogni volta ci si trovi di fronte alla gestione dell’emergenza. Ci vorrebbe una pianificazione nel tempo degli interventi sul verde. Come se non bastasse già stare chiusi vista la mancanza di turisti, oggi non abbiamo potuto lavorare. È davvero incredibile”.