Neve ad Avezzano, il Comune chiude tutte le scuole di ogni ordine e grado

Avezzano. Anche il Comune di Avezzano ha predisposto per la giornata di domani, lunedì 10 gennaio 2022, a causa della copiosa neve scesa in queste ore, la sospensione dell’attività didattica per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Chiuse le scuole anche a Pereto, Rocca Di Botte e Oricola, oltre che a Carsoli (in questo ultimo caso per via dell’emergenza covid).

L’ordinanza:

ord_00006_09-01-2022.stamped