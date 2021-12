Neve a Ovindoli, l’appello del sindaco per la sicurezza stradale: “Obbligatorio gomme termiche o catene, non avventuratevi”

Ovindoli. Ancora troppe persone, per lo più turisti, arrivano sulle strade di Ovindoli e sull’Altopiano delle Rocche, sprovvisti di gomme adatte per la neve. Ieri ad Ovindoli un incidente che purtroppo, nella Marsica, per via della viabilità più difficile con la copiosa nevicata, non è stato il solo.

In mattinata un’auto è stata trovata parcheggiata sulla strada che dalla Statale raggiunge la rotatoria della Pinetina, che ha causato non pochi problemi alle auto che difficilmente sono riuscite a percorrere il doppio senso di marcia.

Proprio ieri sera è arrivato l’appello del primo cittadino di Ovindoli, Angelo Ciminelli, che ha scritto sui social: “Ricordiamo a tutti gli automobilisti che è VIETATO avventurarsi senza catene o ruote termiche. La legge prevede l’obbligo di gomme invernali (o in alternativa le quattro stagioni o le catene da neve a bordo del veicolo) a partire dal 15 Novembre 2021 e fino al 15 Aprile 2022. È obbligatorio (sembrerebbe scontato scriverlo) rispettare il divieto di sosta”.