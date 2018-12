Neve a Ovindoli, annunciata l’apertura degli impianti. Previsto il pienone per le feste di Natale

Ovindoli. Arriva la prima vera nevicata della stagione a Ovindoli e gli operatori turistici si organizzano per accogliere i visitatori. Partirà infatti ufficialmente mercoledì la stagione invernale del comprensorio sciistico di Ovindoli Monte Magnola. L’attesa per i tantissimi appassionati del mondo della neve è dunque finita.

Per il Natale, infatti, si prevede il pienone. Stesso discorso per Capodanno. I tecnici e i cannoni sono in azione per far trovare agli appassionati della neve delle piste perfette. Neve naturale e neve artificiale saranno il mix ottimale per soddisfare le esigenze di tutti, di esperti, di grandi e di bambini.

Le precipitazioni nevose dei giorni scorsi, anche se non abbondanti, hanno permesso soprattutto in quota di creare il fondo per preparare le piste, ma solo il grande lavoro dell’impianto d’innevamento programmato, ha consentito alla stazione di poter garantire l’apertura in sicurezza delle piste, proprio in corrispondenza delle festività natalizie.