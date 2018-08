Nessuna allarme per il reparto di diabetologia dell’ospedale di Avezzano, Tordera: non verrà penalizzato

Avezzano. Nessuna allerta per il reparto di diabetologia dell’ospedale di Avezzano. A confermarlo è stato il manager della Asl Avezzano – Sulmona – L’Aquila, Rinaldo Tordera, alle richieste di chiarimento del presidente dell’associazione diabete&vita, Giuseppe Morzilli, sul futuro dell’unità operativa alla quale si rivolgono ogni anno 10mila pazienti diabetici. “Il servizio diabetologia dell’ospedale di Avezzano non verrà in alcun modo penalizzato e le notizie di segno diverso, date alle stampa, costituiscono un ingiustificato allarme”, ha evidenziato il direttore sanitario, Tordera, “va inoltre precisato che il reparto ha un responsabile che è il dottor Pasquale Alfidi”.

Morzilli aveva espresso preoccupazione perchè dopo oltre otto mesi dal pensionamento del primario del reparto, il dipartimento medico dell’Aquila non aveva provveduto a nominare un nuovo responsabile del servizio e perchè per la prima volta in dieci anni è rimasto chiuso l’ambulatorio settimanale del piede diabetico dal momento che il medico addetto per tre settimane di fila è andato in ferie, mentre tutti gli altri medici del reparto hanno scaglionato in maniera più utile il periodo di vacanza”.