Neopatentati non si fermano all’alt, raggiunti e bloccati dalla polizia dopo rocambolesco inseguimento

Avezzano. Non si sono fermati all’alt della polizia ma sono stati raggiunti e bloccati dopo alcuni chilometri di inseguimento. Per loro è scattata una denuncia è una multa per il conducente dell’auto, ma poteva andare anche peggio. È accaduto la scorsa notte alla periferia di Avezzano e nei guai sono finiti tre giovani neopatentati che, temendo di non essere in regola oppure di aver alzato troppo il gomito, quando la polizia ha intimato di fermarsi hanno deciso di partire a tutta velocità.

Il fatto è avvenuto alcuni giorni fa quando i tre ragazzi stavano rientrando dopo una serata tra amici. Quando si sono trovati davanti l’auto della polizia, invece di fermarsi per il controllo ha deciso di premere sull’acceleratore e fuggire. Così la volante non ha perso tempo e si è messa all’inseguimento.

I tre giovani hanno imboccato la strada verso Antrosano e a un certo punto hanno anche spento i fari della macchina per cercare di seminare la macchina della polizia. Hanno anche messo in atto delle manovre pericolose mettendo a rischio la pattuglia che stava sulle loro tracce.

Dopo un inseguimento di alcuni chilometri, però, sono stati costretti a cedere e alla fine sono stati bloccati. Se la sono cavata con una denuncia, ma poteva andare anche peggio.