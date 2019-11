Neodiplomati o neolaureati con la passione per la comunicazione? questo potrebbe fare per voi…

Erica è neolaureata e Mirko dopo il diploma sta ancora cercando di capire che strada imboccare. Amano scrivere, smanettano un po’ sui social, hanno una gran curiosità verso il mondo digitale. Al di fuori dei tirocini universitari e di qualche lavoretto saltuario, però, non hanno mai avuto esperienze lavorative concrete. Ciò che serve è un qualcosa che li aiuti a sbloccare la parte più intraprendente di sé, indirizzandoli verso uno specifico percorso.

Quel qualcosa l’hanno trovato nel nostro corso in partenza il 30 novembre, al quale hanno aderito con entusiasmo e dal quale apprenderanno basi importanti a costruire l’inizio di una carriera professionale nel mondo della comunicazione.

Il giornalismo è la passione di Erica: lo ha sempre vissuto dall’esterno, considerandolo un obiettivo troppo lontano da raggiungere. Ma tra poco potrà immergersi in questa realtà a due passi da casa sua, nella sua città. E se le piacerà, potrà continuare il percorso collaborando con il nostro piccolo gruppo editoriale….magari, chissà, fino al conseguimento del famoso “patentino”.

Mirko invece deve decidere se mettersi in proprio oppure dare nuovo slancio all’attività di famiglia. Raccontare in maniera efficace chi è, cosa fa, quali problemi della gente è capace di risolvere e perché bisogna rivolgersi a lui, sarà fondamentale in entrambi i casi. Ecco allora che scoprirà le basi della comunicazione persuasiva insieme a noi, imparando a creare valore con le proprie parole.

Condividi in tutto o in parte la storia di Erica e Mirko? Scopri qualcosa in più sul corso e inizia a gettare le basi per la tua futura carriera professionale.

Per avere maggiori dettagli: