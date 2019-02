Nella Valle Roveto il primo corso regionale per ottenere la licenza di pesca

Morino. L’associazione sportiva Monte Viglio di Civitella Roveto, in collaborazione con la Società Cooperativa Dendrocopos e con il patrocinio di Regione Abruzzo e Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, ha dato il via al primo corso per l’ottenimento della licenza di pesca in Valle Roveto.

Si sta svolgendo oggi, 9 febbraio 2019, presso la sede della Riserva Naturale Zompo lo Schioppo a Morino, la prima giornata del corso. Alla giornata formativa, oltre all’ASD Pescatori Monte Viglio, stanno partecipando anche l’asd Acque Fucensi di Avezzano e l’adsp Folgore di Capistrello.

Il corso è tenuto dal naturalista dottor. Amilcare D’Orsi, responsabile scientifico della Riserva Naturale Zompo lo Schioppo, esperto delle acque interne nonché responsabile del Centro d’Educazione Ambientale Zompo lo Schioppo.

La prima giornata di corso è stata strutturata in due fasi: la prima, svolta nella mattinata, con una lezione teorica in aula, la seconda, prevista nel primo pomeriggio, che vedrà i partecipanti impegnati in un’escursione guidata fino all’ incubatoio ittico della Riserva. L’incubatoio ittico sperimentale della Riserva, inaugurato nel 2015, attualmente ospita le uova raccolte durante l’attività scientifica di monitoraggio del popolamento ittico e delle condizioni di qualità biologica del torrente Romito organizzata a Gennaio dalla Cooperativa Dendrocopos, la Riserva naturale Zompo lo Schioppo e l’Università La Sapienza.

Il corso si concluderà sabato 16 Febbraio presso il Teatro Comunale di Civitella Roveto con la

seconda giornata di attività e con la consegna degli attestati ai partecipanti.