Installato un defibrillatore nella scuola di Luco dei Marsi, presente alla cerimonia Vanda Tirabassi

Luco dei Marsi. Lo scorso 22 dicembre, durante il “Concerto di Natale” degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Luco dei Marsi, diretto e organizzato dalla docente Angela Maria Gallese, è stata inaugurata l’installazione di un apparecchio defibrillatore.

Alla cerimonia erano presenti i genitori degli alunni e la professoressa Vanda Tirabassi, sorella di Fabrizio, alla cui memoria è dedicata l’azione di volontariato dell’associazione “Fabrizio Tirabassi Onlus”.

Vanda Tirabassi, docente di sostegno della Scuola secondaria di primo grado, ricordando la scomparsa prematura del fratello, ha poi spiegato il significato che ha portato alla fondazione della Onlus che porta il nome del fratello.

Il Dirigente Scolastico, Romolo Del Vecchio, a nome dell’Istituto Comprensivo, ha ringraziato, sentitamente, la famiglia Tirabassi per la significativa donazione per l’acquisto del defibrillatore, nonché i genitori degli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della Scuola dell’Infanzia che, insieme agli insegnanti, hanno raccolto altri fondi donati per dotare l’istituto dell’importante presidio per la salute di tutti, di cui un numero cospicuo di docenti ha chiesto la formazione per essere in grado di utilizzare ove sarebbe necessario.

La preparazione degli insegnanti è stata curata dal professor Ernesto Di Romolo, docente di Educazione Fisica della Scuola Secondaria di primo Grado, servendosi del supporto della Croce Verde di Avezzano.