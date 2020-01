Nella residenza Lycia arriva la Befana accompagnata dalle Miss Emilia Lobene e Sara Fortuna

Lecce nei Marsi. Arriva la Befana nella residenza Lycia della famiglia Favoriti, immersa nel verde del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Tra stupore e gioia di tutti gli ospiti è arrivata la Befana, accompagnata da due miss, Sara Fortuna e Emilia Lobene, che hanno donato una calza a tutti gli ospiti. La giornata è stata ideata e promossa da Antonio Oddi, ideatore del progetto.

La residenza Lycia, già premiata con il bollino rosa-argento, organizza spesso eventi ricreativi per i suoi ospiti. Valorizzare il ruolo degli anziani come risorsa per la comunità, prestare ascolto alle loro storie, superare le barriere della solitudine e dare il giusto valore alla condivisione del tempo e delle esperienze: tutto questo racchiude in sé lo spirito che mette in comune il progetto ‘Miss Sorridi con Noi’ con il lavoro che viene svolto giorno dopo giorno all’interno della struttura che, grazie alla famiglia Favoriti ed alla lunga esperienza nel campo dell’assistenza agli anziani, da anni si occupa di ogni aspetto della vita quotidiana degli ospiti.