Nella Marsica arriva il set di “Lupo + Agnello”, corto della Peperonitto film: si cercano comparse

Avezzano. I set cinematografici tornano nella Marsica. Ad Avezzano, per la precisione, dove la Peperonitto film sta ultimando il suo ultimo lavoro, un corto che porterà sul set alcuni nomi noti del panorama televisivo italiano per un progetto che si preannuncia come uno tra i più ambiziosi di quest’estate 2021. Nella volontà di coinvolgere il territorio rendendolo protagonista non solo davanti a uno schermo, in collaborazione con Wrong Child, è alla ricerca di comparse per le riprese del cortometraggio “Lupo+Agnello” diretto da Giuseppe Schettino.

Nello specifico si ricercano:

ragazze e ragazzi di età compresa tra i 19 e i 26 anni

donne e uomini di età compresa tra i 40 e 60 anni.

È richiesta la disponibilità delle persone interessate tra il 15 e il 19 giugno 2021, in orari e date da

concordare. Le riprese si terranno ad Avezzano (L’Aquila). Non è previsto rimborso.

È richiesta la presentazione di certificato del tampone con esito negativo al Covid19 effettuato presso strutture convenzionate con la produzione che saranno indicate una volta avvenuta l’adesione al progetto. Per candidarsi inviare nome e cognome, età, città di residenza ed almeno una foto ai contatti indicati.

Info e contatti:

Cristina (assistente alla regia)

• [email protected]