Nel racconto della guerra: presentato ad Avezzano il libro “Fronte dell’estinzione” di Salvatore Santangelo

Avezzano. “Genesi e analisi di una guerra raccontata a una platea di ragazzi in un contesto che coniuga sport e cultura. È stato il leit motiv dell’incontro” scrive il comunicato di Aireo Pegaso della città marsicana,”che si è tenuto al Pinguino Village di Avezzano, del professor Salvatore Santangelo, giornalista e docente di geopolitica all’Università Tor Vergata di Roma, autore del libro ‘Fronte dell’Est’, dedicato alla guerra in Ucraina”.

“Santangelo ha svolto il suo articolato intervento, moderato da Armando Floris responsabile del polo didattico dell’Università telematica Pegaso, davanti a una platea di giovani, desiderosi di entrare dentro le dinamiche e le ragioni della guerra Russia-Ucraina. Presenti, tra gli altri, il vice presidente del consiglio regionale Roberto Santangelo che ha rimarcato l’importanza del binomio sport-cultura-attualità e il direttore del Pinguino Village, Nazzareno Di Matteo”.

“La narrazione del giornalista Salvatore Santangelo ha mescolato rigore dell’analisi, retrospettiva storica, curiosità sui protagonisti del conflitto e aneddotica, ingredienti che hanno reso ancora più godibile il suo racconto di studioso. I ragazzi della Pinguino Village hanno ascoltato con grande attenzione la suggestiva voce narrante dell’autore di ‘Fronte dell’Est’, in una cornice nuova e per certi versi inedita, ben diversa dai toni accademici e talvolta poco comprensibili usati da chi partecipa ai dibattiti in tv. Santangelo, autore di numerose pubblicazioni di geopolitica, ha tra l’altro raccontato le sue numerose esperienze vissute in prima persona nei luoghi cruciali dello scacchiere internazionale, come Libia e Azerbaigian, portando la diretta testimonianza di dinamiche militari, politiche, economiche e sociali di chi vive in quelle aree”, conclude il comunicato.