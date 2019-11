Nel Fucino nasce Innort 3.0, microfiliera del settore ortofrutticolo. Venerdì la presentazione a Celano

Celano. Nella Piana del Fucino, da sempre terra di sperimentazione della migliore produzione di ortaggi e patate, si è dato vita al progetto di macrofiliera denominato “Innort 3.0” del settore ortofrutticolo. Capofila il Covalpa Abruzzo insieme all’associazione marsicana Produttori Patate, alla Cooperativa Fucino Sementi selezionate di Luco dei Marsi e a ben 26 aziende agricole fucensi. Venerdì a Celano, all’Auditorium Enrico Fermi, a partire dalle 17, sarà presentato il progetto “Innort 3.0”, oggi l’unico PIF operativo in cui i partecipanti diretti investono sul territorio circa 8,5 milioni di euro con un contributo a valere sul PSR della Regione Abruzzo Misure 16.2- 4.2 e 4.1, rispettivamente di 3.7 milioni di euro e 4, 8 milioni di euro con investimento diretto delle aziende partecipanti.

Il progetto si pone 4 obiettivi principali: il miglioramento della capacità di cooperazione orizzontale all’interno della stessa categoria (produttori) e tra gli attori del comparto (produttori, trasformatori e commercianti), al fine di favorire strategie di concentrazione dell’offerta, ridurre gli “intermediari passivi” lungo la filiera, che causano un forte abbassamento dei prezzi riconosciuti ai produttori primari, adottare strategie per la valorizzazione di prodotti agricoli di qualità (IGP della patata e della carota), lo sviluppo di tecniche colturali, con particolare riferimento ai metodi alternativi alla lotta chimica, per un’agricoltura sostenibile, l’adeguamento del parco macchine agricole per un’agricoltura altamente specializzata che risponda alle esigenze di coltivazione di ortaggi in pieno campo, con particolare riferimento ai processi di lavorazione dei terreni. (preparazioni autunnali e primaverili, semina, lavorazione pre-raccolta, raccolta e trasporto) e la realizzazione ex novo di strutture logistiche per il deposito e lo stoccaggio temporaneo di prodotti agricoli per tutelarne la qualità nelle successive fasi di trasformazione o vendita del fresco.

Alla presentazione del progetto parteciperanno, oltre al mondo agricolo, Settimio Santilli, sindaco di Celano, Marcello Di Pasquale, presidente Covalpa Abruzzo e Rodolfo Di Pasquale, presidente Ampp. A relazionare sul progetto saranno presenti Fabio Di Pietro, consulente CO.VAL.P.A. Abruzzo – AMPP, Bruni Parisi e Luca Lazzeri, ricercatori CREA, centro di Ricerca Colture Industriali di Bologna, Carmine Rabottini, consulente CO.VAL.P.A. Abruzzo – AMPP e Giuseppe Cavaliere del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo.

Interverranno inoltre i consiglieri della Regione Abruzzo Angelo Simone Angelosante, Giorgio Fedele e Mario Quaglieri. A chiudere i lavori sarà il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ed Emanuele Imprudente, vice presidente e assessore all’Agricoltura in Regione Abruzzo. A moderare l’incontro Sante del Corvo, direttore Covalpa e AMPP mentre Emilia Di Pasquale si esibirà per l’occasione al pianoforte con le sue composizioni del “Progetto Radici”.