Neil Zaza nella Marsica, il chitarrista americano in concerto

Avezzano. Al via il concerto ad ingresso gratuito del chitarrista americano Neil Zaza, che si terrà sabato prossimo, presso i locali dell’ex di club di Scurcola Marsicana. L’evento apre la programmazione 2020 dell’associazione culturale mind over all, che, come ogni anno, si propone di portare nella Marsica e in tutto l’Abruzzo grandi nomi della scena musicale italiana e internazionale, nonostante le difficili congiunture economiche del periodo. Verrà proposta un live che non vuole essere solo una performance musicale d’eccellenza, ma l’occasione per ritrovarsi in un clima di festa con tanti amici accomunati da una medesima passione: il rock.

Maestro della sei corde riconosciuto da tempo a livello internazionale, il musicista dell’Ohio, oltre a vantare un elenco di prestigiose collaborazioni con mostri sacri dell’hard rock e dell’heavy metal (tra le altre, ricordiamo quelle con Michael Anthony dei Van Halen) e ad aver diviso più volte il palco con fuoriclasse assoluti dello strumento come Joe Satriani e Steve Vai, ha intrapreso lunghi e articolati tour mondiali suonando la sua musica, nella quale svolgono un ruolo fondamentale la grande pulizia e perizia tecnica e l’ispirazione ai capolavori dei grandi compositori classici del passato (Bach e Mozart su tutti).

Tra i titoli della sua ormai corposa discografia in studio e dal vivo, si ricordano l’eccellente When Gravity fails del 2006, alle registrazioni del quale presero parte, tra gli altri, anche il grande chitarrista degli Humble Pie Peter Frampton e il tastierista dei Dream Theater Jordan Rudess, nonché il doppio One silent night del 2002, che Zaza registrò dal vivo presso il Palace Theater di Cleveland, con l’ausilio di un’intera orchestra. Ad accompagnarlo, e ormai entrambi da tempo in pianta stabile nel terzetto che compone la sua formazione live, ci saranno due valenti strumentisti marsicani, Enrico Cianciusi alla batteria e Walter Cerasani al basso.

“Siamo estremamente soddisfatti di poter cominciare le nostre attività di quest’anno con un artista della caratura di Neil Zaza e spero che sabato, anche considerando l’ingresso gratuito all’evento, ci sarà un pubblico degno a far cornice all’evento che sarà solo il primo di una lunga serie” ha dichiarato il presidente dell’associazione Andrea Pellegrini. “Prometto fin da ora che in questo 2020, dopo aver allargato il raggio delle nostre proposte a generi come la classica, il jazz e lo ska, la Mind Over All tornerà a privilegiare la sua vocazione originaria, regalando a tutti coloro che da anni ci seguono con affetto e dedizione un bel po’ di rock. Seguitici, vogliamo farvi divertire, innanzitutto. Per noi, l’organizzazione dei concerti è e sempre rimarrà ispirata a tre principi fondamentali: creare sana condivisione tra le persone (e sabato potrete toccare con mano l’atmosfera di festa che siamo in grado di scatenare), portare nella Marsica e nel circondario nomi importanti della scena musicale nazionale e internazionale (nonostante tutte le difficoltà economiche e strutturali del periodo per un progetto di questo tipo) e promuovere la bellezza e la ricchezza culturale del nostro territorio in tutte le forme e con tutte le nostre forze. Perciò”, conclude Andrea Pellegrini,”, siateci sempre vicini come avete fatto in questi nove anni e aiutateci con la vostra presenza a regalarvi, oggi come ieri, la raw emotion, la pura, selvaggia emozione per la quale ci siamo sempre battuti e sempre ci batteremo”.