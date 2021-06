Nei licei abruzzesi il tunnel igienizzante Safegate Pro per una maturità in sicurezza

L’Istituto Alberghiero Da Vinci-Colecchi dell’Aquila ha scelto “sicurezza” come parola d’ordine della maturità 2021. Già da una settimana gli studenti sono alle prese con gli esami che sono stati affidati a un’unica prova orale, secondo le norme previste dal ministero.

Le classiche misure di sicurezza anti-covid adottate sono state rafforzate anche dalla scelta da parte dell’istituto di servirsi di diverse apparecchiature targate SafeGate Pro, dell’azienda abruzzese Smart Projects.

Un tunnel installato all’ingresso della struttura che igienizza persone e oggetti che vi passano al di sotto, con annesso un termoscanner per misurare la temperatura di studenti e docenti e igienizzante per mani. E ancora, tre purificatori posizionati all’interno delle tre aule previste per lo svolgimento della prova.

“Mettere a disposizione del nostro personale e di tutti i maturandi questi innovativi dispositivi di sicurezza”, ha dichiarato il dirigente scolastico Anna Maria Stammitti, “ha permesso di regalare loro una serenità che era necessaria per affrontare questi esami già di per sé particolarmente difficili vista la situazione emergenziale che stiamo vivendo. Una scuola sicura, pulita e sanificata che ha destato tanta curiosità vista la novità tecnologica che abbiamo offerto oltre che molta soddosfazione grazie all’efficacia pratica che ne è stata riscontrata. Fino alla fine degli esami continueremo ad assicurare sicurezza all’istituto con queste apparecchiature nella speranza che la maturità sia uno speciale punto di partenza per tutti”.