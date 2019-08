“Negra di merda”, accuse razziste alla figlia 13enne dell’assessore di Roma. La denuncia sui social

Rocca Di Mezzo. Un episodio deprecabile che ieri ha visto per protagonista, suo malgrado, una bambina di tredici anni a Rocca Di Mezzo. La piccola, in vacanza con la madre, stava raggiungendo gli amichetti per trascorrere il pomeriggio quando, da una macchina in transito, si è levata un’ingiuria irripetibile.

Un atto di razzismo e violenza verbale assurdo e ingiustificabile, nella forma e nella sostanza. Un momento brutto per chi l’ha vissuto e per chi inevitabilmente ne ha patito gli effetti. A denunciare l’accaduto è stata la madre della bambina, Germana Paoletti, assessore alle politiche sociali ed educative del X Municipio di Roma.

Ecco quanto riportato dalla donna sul proprio profilo facebook

“Ieri è successa una cosa molto grave, si è materializzata una delle paure più grandi per le mie figlie. Siamo a Rocca di Mezzo, ridente paesino abruzzese, che pullula di romani in vacanza. La mia figlia più piccola, di 13 anni, stava camminando, alle 18,30 di pomeriggio, per raggiungere i suoi amici, quando una macchina l’ha avvicinata, ha aperto il finestrino e quello che dovrebbe essere un uomo le ha gridato “negra di m***a!””.

“Ora, io sono sconvolta per la gratuità, per la crudeltà dell’offesa, per la paura che alle offese verbali possano seguire quelle fisiche e non mi riferisco solo alle percosse. In Italia più di 70000 famiglie sono state fiduciose nei valori della Costituzione e in chi li dovrebbe garantire, hanno aperto i loro cuori al mondo e ora è il Paese che ci sbatte la porta in faccia, con violenza inaudita, ci arruspa per questo consenso di m***a, di 4 sfigati che non avendo mai concluso un cazzo nella loro vita finalmente possono prendersela con qualcuno e odiare liberamente”.

“Si che sono incazzata, molto incazzata! e si lo sono perché si tratta di mia figlia, della mia famiglia e basta giustificazioni, basta basso profilo, basta! Pagherà chi grida insulti dai palchi come chi grida da una macchina e se non pagherà non avrà la mia garbata replica! Avrà il vostro silenzio vigliacchi! Voi tutti che pensate che questa sia la mia battaglia e non la vostra perché non vi riguarda negra, ma la merda si, quella si che vi riguarda se non avrete il coraggio di fare nulla, di dire nulla”.