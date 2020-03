Necessità di presidi sanitari all’ospedale di Avezzano, ecco come contribuire ad affrontare l’emergenza Coronavirus

Avezzano. Acquisto presidi sanitari per l’ospedale di Avezzano.

Il presidente dell’ODCEC di Avezzano e della Marsica, Valerio Dell’Olio, scrive a colleghi e cittadini per un aiuto ad acquistare i presidi sanitari necessari al personale dell’ospedale.

“Gentili colleghi, carissimi avezzanesi e marsicani, stiamo vivendo un momento difficile della nostra professione e della nostra vita. In questi giorni tutti abbiamo avuto il modo di apprezzare e capire l’importanza delle nostre strutture ospedaliere e l’encomiabile operato di tutto il personale sanitario.

Purtroppo nel nostro ospedale c’è carenza di presidi sanitari che stiamo cercando in tutti i modi di reperire. Per questo abbiamo bisogno di tutti voi per un contributo tangibile. Tutti abbiamo battuto le mani dalla finestra per i nostri medici ed i loro collaboratori che stanno rischiando la vita ogni giorno per noi. Ora è il momento di dare un contributo concreto e dobbiamo farlo subito, è importante”.

La donazione si può effettuare al seguente IBAN: IT 83 X ‪08327 40440‬ ‪000000009563‬ BCC di Roma