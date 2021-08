Nazionale under 17 di pallanuoto femminile ad Avezzano

Avezzano. La selezione under 17 femminile prosegue il raduno collegiale ad Avezzano fino al 19 agosto. La nazionale Di Giacomo Grassi sarà ancora ospite al Centro Italia Nuoto per la preparazione in vista di un appuntamento europeo veramente importante dove si punta alla vittoria.

Queste le atlete della nazionale in ritiro presso la piscina comunale di Avezzano: Giada Zanoccoli (CSS Verona), Irene Rossi e Eleonora Bianco (US Locatelli) si aggiungono alle nove ragazze già convocate e che hanno iniziato gli allenamenti il 25 luglio: Greta Corinne Bovo e Julia Usanza (AN Brescia), Paola Di Maria (Acquachiara), Ginevra Cavallini, Emma De March, Maddalena Paganello e Maria Bianca Rosta (Bogliasco Bene 1951), Lavinia Papi (SIS Roma) e Sofia Mancinelli (Vela Nuoto Ancona).

E da lunedì, inoltre, l’appuntamento è con la Final Four Under 16 femminile , finale a 4 squadre per il campionato nazionale. L’appuntamento per le 4 squadre Under 16 è così fissato per il 9 e 10 agosto ad Avezzano, che ospiterà la Final Four per il tricolore. Evento a porte chiuse.