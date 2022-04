Natura, avventura e creatività: l’emozione dei bambini di Celano a lezione di educazione ambientale (foto)

Celano. Grande successo per la manifestazione che si è svolta nella scuola primaria Gabriele D’Annunzio dell’Istituto Comprensivo Tommaso da Celano, in occasione della Giornata della Terra del 22 aprile 2022. I bambini delle classi IA, IB, IC, ID e IE sono stati coinvolti in numerose attività che li hanno visti protagonisti nella difesa del territorio.

La giornata si aperta con i saluti del dirigente Fabio Massimo Pizzardi, dell’assessore all’Istruzione Lisa Carusi che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale, con il direttore del Parco Regionale Naturale Sirente Velino Igino Chiuchiarelli che ha espresso soddisfazione per la ripresa delle attività di educazione ambientale dopo due anni di stop dovuti alla pandemia.

“L’educazione ambientale per l’attuale gestione del Parco”, ha detto il direttore, “è uno degli aspetti su cui investire per diffondere una cultura di rispetto e protezione dell’ambiente”.

La grande collaborazione tra le istituzioni ha permesso l’ottima riuscita della manifestazione. Le attività gratuite, finanziate dall’Ente Parco, sono state organizzate e svolte dalle educatrici del Centro di educazione ambientale del Parco, gestito in rete dalle cooperative Sherpa e Ambecò.

“L’entusiasmo dei piccoli alunni è stato incredibile, sono stati ascoltatori attenti e hanno raccolto prontamente l’invito a diventare piccoli guardiani protettori della Nostra area protetta”, il commento degli organizzatori, “ogni classe ha svolto un laboratorio di educazione ambientale e ricevuto in dono una pubblicazione, “L’Atlante delle Emozioni”, realizzata dalla cooperativa Ambecò, una piccola guida emozionale per la scoperta del Parco Regionale Sirente Velino.

“Attraverso la lettura del libro i bambini vivranno delle avventure che li porteranno a scoprire il Parco e a svolgere tante attività laboratoriali all’aperto per rafforzare il senso di appartenenza al territorio”, vanno avanti, “durante la giornata del 22 aprile è stato svolto il primo dei laboratori proposti nell’atlante, immersivo, stimolante nel muovere il corpo, realizzato con il sostegno della musica per creare un’esperienza coinvolgente in modo che i bambini si sentissero parte di un tutto sinergico fatto di natura, avventura e creatività. Alla fine dell’attività ognuno dei piccoli alunni aveva costruito il proprio Diario guida con il quale affrontare le avventure proposte nell’Atlante. Una giornata davvero speciale realizzata grazie alla collaborazione della scuola, di tutte le maestre coinvolte, del personale non docente. Un ringraziamento particolare al dirigente Pizzardi, alla vice preside Luigia Pacchiarotta, alle maestre Ornella Buttari e Angela Pietrosante”.