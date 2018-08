Natura, ad Avezzano laboratori educazione ambientale con i carabinieri forestali

Avezzano. Laboratori di Educazione ambientale, a cura dei reparti Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro e dell’Aquila, saranno organizzati nel pomeriggio di oggi nell’ambito del 18esimo Festival Internazionale del Cinema Naturalistico e Ambientale di Avezzano. Nella manifestazione giunta alla sua seconda giornata, l’argomento sarà quello dell’orso, dell’avifauna.

Il laboratorio sarà attivo dalle 18 alle 19.30 e dalle 21 alle 22. Insieme al laboratorio ci sarà il Nucleo Cinofilo Antiveleno del reparto Parco di Assergi che mette insieme l’ esperienza del progetto ‘Life antidoto’ e del progetto ‘Life Pluto’, progetti prima del corpo Forestale e poi dei Carabinieri forestali che è finalizzato al contrasto dell’uso di esche e bocconi avvelenati in tutto il territorio, per la tutela sia della fauna selvatica, come orso e lupo, che della fauna domestica, cani e gatti in particolare.

All’evento, organizzato dall’Associazione Comunicazione e Immagine, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e promosso dall’assessorato all’Ambiente del Comune, saranno presenti Angelo Consoli, direttore europeo direttore dell’ufficio europeo di Jeremy Rifkin; Antonio Rancati, coordinatore nazionale Cetri-Tires, Giovanni De Cristofaro, delegato regionale del dipartimento Cetri Educational, il professor Edilio Valentini, docente di Economia dell’ambiente, Dipartimento di Economia, Università D’Annunzio Chieti-Pescara e l’assessore all’Ambiente Crescenzo Presutti. Nell’ambito della manifestazione è stato organizzata anche un’esposizione di prodotti tipici e autoproduzioni organizzato dalla Cooperativa di Comunicazione e educazione ambientale Ambecò.