Natale tra musica e solidarietà nella Marsica, ecco tutti gli appuntamenti per le festività

Avezzano. Non finiscono gli appuntamenti natalizi in piazza Risorgimento. “Magie di Natale”, organizzato da Filippo Morelli di “AbruzzoinMusica”, domani alle 17 premierà la letterina più originale imbucata nella cassetta postale della piazza, mentre venerdì 27, dalle 16.30, spettacolo di Burattini “Pinocchio” una delle più belle e significative favole e alle 18 primo concerto “Note di Natale”. Venerdì 27 all’auditorium “Pietro Taricone” di Trasacco concerto di “Luci rosse senza porno” in occasione dell’evento “Singing in the snow”, organizzato dalla consulta dei giovani del paese.

Un momento speciale in occasione del quale la band abruzzese presenterà al pubblico il videoclip del loro ultimo inedito “Vetri senza specchi”, per la regia di Francesco Ciavaglioli. Sabato 28 a Sante Marie si terrà la 22esima edizione del concerto di Natale in memoria di “Piero D’Eramo”. L’amministrazione comunale e la commissione pari opportunità hanno organizzato per le 17 un momento di sensibilizzazione sulla Sla, coordinato da Luisa Novorio, con testimonianze di esperti dell’Aisla e poi un concerto con il coro degli anziani di Sante Marie e il “Modern Trio” di Monica Tortora, Corrado Morisi, Nunzia Leonetti. L’appuntamento è alle 18.30.

A Tagliacozzo sabato 28 alle 20.30 Luca Di Nicola presenterà “Musica di stelle” evento patrocinato dal Comune in collaborazione con la cooperativa sociale G.M.B. di Giacomo Morgante e Maria Zaccone e il direttore artistico Marco Simeoni, nella chiesa della Santissima Annunziata. Si esibiranno diversi artisti locali che proporranno brani tratti dal repertorio natalizio e non. Madrina della serata sarà l’attrice Vanessa Gravina alla quale andrà un riconoscimento realizzato dall’artista Emanuele Moretti. Non mancherà il coro “Candide voci”, sarà possibile devolvere delle offerte alla locale sezione Ail.

Domenica 29, alle 21, nella sala consiliare del comune di Tagliacozzo Luigi Poggiogalle dirigerà i solisti dell’orchestra “L’Anello Musicale” per il concerto di fine anno con Chiara Guglielmi mezzosoprano e la viola solista di Fabio Catania. In programma musiche di Nicola Antonio Porpora, Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann e Johann Adolf Hasse.