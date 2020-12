Natale Online, grande successo per il concerto Musica di Stelle in diretta streaming

La musica non si ferma. L’arte sopravvive a questa pandemia e lo fa in diretta streaming, come è accaduto per il concerto di Natale di Tagliacozzo, musica di stelle che si è svolto in diretta social il 19 dicembre. Una seconda edizione dell’iniziativa a sostegno dell’Ail e patrocinata dal comune, che quest’anno è stata sicuramente diversa a causa della pandemia in corso. L’evento è stato organizzato da Marco Simeoni in collaborazione con Raffaele Castiglione Morelli accompagnati da Martina Tellone nella presentazione. Ospiti d’eccezione Maria Rosaria Omaggio e Pino Quartullo, mentre ad esibirsi Arianna Torti, Francesca Bontempi, Lorenzo Martelli, Enrico Mascetti, Alberto Bianchi, Mario Di Legge. I premi consegnati agli ospiti d’onore sono stati realizzati da Lorenzo Di Gabriele e Emanuele Moretti.

“Ringrazio tutte le persone che sono intervenute, a partire dall’Amministrazione Comunale, il Sindaco Vincenzo Giovagnorio e l’Assessore alla Cultura Chiara Nanni. Il Parroco di Tagliacozzo Don Ennio Grossi, il presentatore della scorsa edizione Luca Di Nicola, la Presidente Di AIL L’Aquila Alba Agostinelli” Ha affermato Marco Simeoni, organizzatore dell’evento.

“Un’esperienza importante in questo periodo. La musica non può fermarsi. L’arte è sopravvissuta al medioevo, alle guerre. Sopravviverà a questa pandemia. Perché nell’arte, nella musica e più generalmente nella cultura, riusciamo a far emergere, dietro le macerie di una cinica umanità, la prospettiva di un lato migliore di noi stessi che deve essere sempre coltivato” ha concluso il giornalista Raffaele Castiglione Morelli.