“Natale in casa Cupiello”, la commedia di De Filippo in scena al Castello Orsini con l’associazione culturale “Anch’io”

Avezzano.”Natale in casa Cupiello” è un classico della commedia partenopea e una delle opere più note di Eduardo De Filippo. A portare questa entusiasmante opera in scena al Castello Orsini, il prossimo 28 dicembre, sarà l’associazione culturale “Anch’io“. Lo spettacolo inizierà alle ore 21 e sarà diviso in tre atti. I biglietti sono disponibili in prevendita presso la tabaccheria “Azzurra” in via XX Settembre ad Avezzano oppure al botteghino del castello.

Protagonista della vicenda è Luca Cupiello, uomo che vive al di fuori dei suoi problemi familiari. Luca si estranea da tutti i suoi parenti, non conosce le ansie e le preoccupazioni del fratello Pasquale che vive in casa con loro, non sa le malefatte del figlio Tommasino (detto Nennillo), ed è addirittura all’oscuro della relazione extraconiugale che la sua adorata figlia Ninuccia ha con l’amante Vittorio Elia.

Il protagonista desidera solo costruire il suo presepe visto che per lui, il presepe è simbolo di uno spazio alternativo alla realtà in cui vive, anzi esso gli consente proprio di distaccarsi dalla realtà. Concetta impersona il ruolo della “povera martire” patriarca, sembra un paradosso ma è proprio lei il vero “pater familias” dei Cupiello, dato che è lei che si fa carico di tutti i problemi e i guai familiari.

Interpreti della commedia saranno: Antonio Scatena (Luca Cupiello), Angeladea Di Girolamo (Concetta), Giovanni Di Girolamo (Tommaso), Monica Antonini (Ninuccia), Rosario Naindenel (Pasqualino), Giancarlo Angeloni (Nicolino), Fernando Scatena (Vittorio Eia), Maria Laura Di Girolamo (Carmela), Patrizia Di Girolamo (Olga), Mario Di Censo (il Dottore), Berardina Cordischi (Armida), Valentina Eligi (Valentina)