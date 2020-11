Natale Gluten Free, fotografa il tuo dolce e partecipa al concorso della Farmacia De Bernardinis

Vi siete mai chiesti cosa mangia un celiaco a Natale? Tutto, purchè sia buono e preparato con ingredienti senza glutine. I prodotti senza glutine oggi permettono di realizzare ricette della tradizione senza nessuna difficoltà.

Mamme e nonne si sfidano per fare in modo che figlie e nipoti possano mangiare il dolce tipico o il primo piatto più diffuso per il cenone senza neanche accorgersi che è gluten -free.

La farmacia De Bernardinis è da sempre punto di riferimento per i celiaci marsicani. Grazie alla sua vasta gamma di ingredienti base – farine, preparati, miscele speciali – ma anche di prodotti sfiziosi riesci a esaudire tutti i desideri dei celiaci.

Fondamentale è la ricerca di linee sempre nuove e bio adatte spesso non solo per gli intolleranti al glutine ma anche per chi deve evitare il lattosio.

Molti clienti la scelgono ogni giorno proprio perché sa dare le risposte giuste alle domande dei celiaci e delle loro famiglie.

Da qui è nata l’idea di creare un premio che possa gratificare tutti i clienti e riconoscere la loro straordinaria passione per la cucina.

Il contest natalizio ha l’obiettivo di rompere gli schemi e far capire che senza glutine è buono lo stesso. Il contest sarà rigorosamente on-line e darà la possibilità ai celiaci di far conoscere la loro creatività in cucina.

Siete pronti a partecipare?

Ecco il regolamento:

Acquista i tuoi ingredienti senza glutine alla Farmacia De Bernardinis, realizza il tuo dolce di Natale e immortalalo in una foto.

Inviala entro lunedì 7 dicembre 2020 al numero di telefono 328.4845007.

Tutte le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Farmacia De Bernardinis da martedì 8 dicembre fino a domenica 20 dicembre.

Il dolce che otterrà più “Mi piace” vincerà il concorso e avrà in omaggio un cesto natalizio di prodotti senza glutine, da ritirare direttamente alla Farmacia De Bernardinis.

