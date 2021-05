Nasce un nuovo contest d’arte murales per Sante Marie, tutte le informazioni

Sante Marie. Arte di strada come valorizzazione dei piccoli territori dell’entroterra d’Abruzzo. L’amministrazione comunale di Sante Marie, in collaborazione con l’associazione Giotto, ha indetto un bando per la realizzazione di nuovi murales su tutta l’area comunale nell’ambito del festival “Flore, Altum Sanctae Marie”. Dopo il palese successo dello scorso anno si è voluto proseguire su questa scia per valorizzare con l’arte gli scorci del territorio, utilizzando una tecnica artistica, da sempre emersa come forma comunicativa molto diffusa nelle giovani generazioni. “Il concorso è aperto a tutti, autori singoli o associati, con la passione per i colori, per l’arte e per il nostro territorio”, ha affermato il sindaco Lorenzo Berardinetti, “nel caso di partecipazione di un gruppo dovrà essere identificato un capogruppo quale referente. Ogni concorrente o gruppo potrà presentare la propria proposta seguendo il regolamento. È possibile presentare un bozzetto dell’opera da realizzare o nel capoluogo o in una delle frazioni di Sante Marie che si vogliono andare a valorizzare con dei tocchi di colore e di arte”.

Inoltre ad ogni partecipante sarà lasciata libera interpretazione del tema scelto, che per questa edizione sarà “Paesaggi: storie di ieri e storie di oggi”. Si specifica che l’amministrazione comunale si farà carico della preparazione di base della parete selezionata e del trattamento adeguato per la realizzazione dell’opera murale, nonché dei colori necessari per l’esecuzione. Per i partecipanti sarà possibile utilizzare tecniche miste per la realizzazione della composizione artistica e i bozzetti potranno essere presentati a partire da martedì 1/06/2021. Una commissione tecnica appositamente nominata valuterà e giudicherà le opere così da individuare le composizioni da realizzare. Per ulteriori informazioni relative al bando in scadenza 1/07/2021 è possibile consultare il sito internet del comune di Sante Marie – comune.santemarie.aq.it