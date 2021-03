Nasce un centro sanitario in Madagascar, è il regalo di compleanno per Valeria

Avezzano. Oggi Valeria Mella avrebbe compiuto 26 anni e, nel giorno del suo compleanno, non poteva ricevere regalo più bello. Nasce infatti un centro sanitario in Madagascar.

Evidentemente a tanti, tantissimi suoi amici e amiche non poteva sfuggire ne questa data, ne il ricordo, che in molti è ancora vivo, di un sogno particolare di Valeria, confidato a diverse sue amiche del cuore: andare in Africa ad aiutare i bambini in difficoltà, soprattutto dopo aver conseguito la laurea in fisioterapia lo scorso autunno.

Valeria, la giovane marsicana che ha perso la vita sul Monte Velino, voleva infatti recarsi nella sede avezzanese di “Africa Mission” per prendere informazioni e progettare a breve quel suo sogno meraviglioso, concedere quell’amore che lei con naturalezza ha diffuso per 25 anni, con quel sorriso luminoso e quella dolcezza che non ha mai negato al prossimo, a chiunque incontrava.

Il suo compleanno si festeggerà in Africa, perché in Madagascar, nella cittadina di Bekopaka, dove opera la missione delle suore del Sacro Cuore di Ragusa, proprio oggi nasce il dispensario sanitario che porterà il nome di Valeria Mella, a lei dedicato, arredato ed attrezzato grazie all’iniziativa promossa dai tanti Amici di Valeria (così semplicemente vogliono chiamarsi) che in pochissimi giorni, ed in stretta collaborazione con “Africa Mission” di Avezzano, hanno raccolto le risorse destinate all’acquisto di attrezzature sanitarie e medicinali necessari al funzionamento del nuovo centro sanitario africano.

“Tutti noi amici, insieme al ricordo di Gianmarco, Gian Mauro e Tonino, oggi vogliamo festeggiare il compleanno di Valeria costruendo un ponte verso l’Africa, verso gli ultimi e i dimenticati, proprio come avrebbe voluto Valeria”.