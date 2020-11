Nasce “Magliano informa” un’app per essere sempre aggiornati su quello che accade in paese

Magliano de’ Marsi. Nasce “Magliano informa” un’app per essere sempre aggiornati su quello che accade in paese. Sarà possibile scaricare l’applicazione su tutti gli smart-phone e sapere minuto per minuto quello che accade a Magliano in particolare per quello che riguarda l’emergenza covid.

“Era uno dei nostri punti del programma elettorale”, ha commentato Di Cristofano, “e a poco più di un mese dal nostro insediamento è realtà. Si tratta di un’app che tutti potranno scaricare sul proprio cellulare, uno strumento pratico che accorcia ancora di più la distanza tra amministrazione comunale e cittadino che permetterà di trovare le informazioni più svariate: comunicati, iniziative, numeri utili, dislocamento defibrillatori, punti di interesse, eventi culturali, allerte meteo e molto altro”.

L’applicazione è compatibile con i sistemi Android e Ios e potrà essere scaricata gratuitamente sul telefono. “Con questa app il nostro comune fa un notevole passo avanti”, ha concluso il consigliere Mirko Toselli, “in termini di comunicazione tecnologica, dando un servizio innovativo, veloce ed efficace”.