Nasce il sentiero “Donna”: Ovindoli e Celano insieme per dire no alle violenze di genere e alla guerra

Ovindoli. Domenica 20 marzo, a partire dalle 10, si terrà la passeggiata solidale sul “Sentiero Donna”, rinviata il 25 novembre a causa delle condizioni meteo avverse.

Sono previste due partenze separate:

1) Santa Jona-Torre medioevale;

2) Celano-Castello Piccolomini.

(Santa Jona-Celano e Celano-Santa Jona)

“L’iniziativa ha diverse finalità”, spiega il vice sindaco di Ovindoli Michela Tatarelli, “nasce innanzitutto per dire “No” alla violenza contro le donne ma diventerà occasione anche per dire “No” alla guerra, che rende più deboli e sofferenti proprio donne e bambini. All’evento parteciperanno le amministrazioni comunali di Ovindoli e Celano, i gruppi sportivi Gs Celano e Gs Avezzano. Sono state invitate anche le donne ucraine che in questi giorni sono ospiti nei nostri territori, a conferma della massima attenzione che gli enti ed i cittadini stanno dando alle famiglie coinvolte in questo assurdo conflitto”.

Con queste premesse, il vice sindaco Tatarelli ha voluto intitolare proprio alle donne il sentiero che sarà percorso. Il tratto interessato è la vecchia strada di collegamento tra Santa Jona e Celano.

I Comuni di Ovindoli e Celano, inoltre, si sono uniti anche simbolicamente con il taglio del nastro, che avverrà a metà strada nel confine Ovindoli-Celano, anziché nelle rispettive partenze. Saranno inoltre disponili se E-bike gentilmente concesse dal gruppo Gs Celano.

“Invito tutti a partecipare per passare un po’ di tempo insieme, in una natura incontaminata che aiuta a riflettere e concentrarsi su quelli che dovrebbero essere i veri valori della vita”, va avanti Tatarelli.

“Ringrazio per la collaborazione e partecipazione il Comune di Celano, i gruppi sportivi Gs Celano e Gs Avezzano, così come il Cai sottosezione Altopiano delle Rocche. Invito anche tutti a rispettare l’ambiente e anche il lavoro di chi ama la natura, a novembre scorso infatti era stato piantato un paletto per l’indicazione del sentiero, che purtroppo oggi non c’è pi”.

Nella mattinata di domenica sarà possibile visitare la torre medioevale di Santa Jona dove è stata allestita la mostra permanente del gruppo artisti Marsarte, organizzata dalla Pro loco di Santa Jona.