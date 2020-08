Nasce il progetto “Celano e-bike”: biciclette a pedalata assistita per cittadini e turisti

Celano. Sarà presentato domani, domenica 2 agosto, alle 12, il progetto “Celano e-bike”: ad annunciarlo è il sindaco Settimio Santilli. Si tratta di “un progetto”, spiega il sindaco, “che va oltre la mobilità ecosostenibile. Le bici elettriche a pedalata assistita forniteci in comodato d’uso gratuito dalla società Celano Green Energy – che gestisce il locale impianto fotovoltaico e che ringrazio profondamente per la disponibilità – verranno rese disponibili su iniziativa dell’assessore al turismo Tony Di Renzo, ai cittadini e ai turisti”.

Le bici potranno essere utilizzate “anche per percorrere 4 itinerari descritti su un apposito pannello turistico, contrassegnati da colori diversi: marrone per il percorso storico-culturale; verde per il percorso naturalistico; blu per il percorso sportivo; arancio per il percorso “Cammino di Francesco e Tommaso”. Per accedere ai percorsi sarà sufficiente collegarsi al pannello, utilizzare il Qrcode e scaricare le tracce degli itinerari” continua il sindaco.

“Abbiamo inoltre sancito un accordo col Comune di Ovindoli per collegare al meglio i due territori, compreso l’abitato di S. Iona come da intesa col consigliere Vincenzo Iacchetta, con l’intento di rafforzare la programmazione turistica estiva ed invernale tra i due centri” spiega Santilli. “Il progetto “Celano e-bike” sarà gestito dalla Proloco di Celano alla quale ci si potrà rivolgere nell’ufficio turistico adiacente al Comune in piazza 4 novembre. Le bici elettriche, che possono essere ricaricate in una qualsiasi presa domestica, essendo a pedalata assistita sono fruibili da chiunque voglia farne uso ed hanno una autonomia di pedalata assistita di 50 km. Buona pedalata a tutti” conclude.