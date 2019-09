Nasce il coro di voci bianche dell’accademia musicale di Avezzano, ecco tutte le novità per il nuovo anno

Avezzano. Tante le novità in programma per il nuovo anno dell’accademia musicale di Avezzano. Primo fra tutti la formazione di un coro di voci bianche dedicato ai ragazzi dai 5 ai 14 anni. Un’occasione unica per i più giovani di cimentarsi nel canto insieme ad altri ragazzi avendo così la possibilità di apprendere divertendosi e socializzando con altri giovani studenti.

Studiare musica insieme così come cantare in un ensemble, infatti, stimola il benessere psicofisico dei giovani allievi e ne aumenta l’autostima. Il corso del coro di voci giovanili, così come tutti gli altri corsi proposti dall’Accademia musicale di Avezzano, diretta dal maestro Stefano Fonzi, si svolgerà nella propria sede che per quest’anno è stata ampliata tanto da offrire nuove aule spaziose in un clima di confortevole che rende più piacevole lo studio della musica.